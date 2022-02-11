«Автотор» в 2021 году увеличил закупки автокомпонентов у российских поставщиков

Калининградский завод «Автотор» в рамках реализации программы локализации в 2021 году нарастил объем закупки локализованной продукции. Общий объем закупок на внутреннем рынке по итогам года составил 2,16 млрд рублей, что превышает показатель за 2020 год на 180 млн рублей, сообщает пресс-служба предприятия.

Как отмечается, ежегодно постоянными заказами «Автотора» по различным направлениям деятельности обеспечены около 300 малых и средних предприятий региона – поставщиков товаров и услуг. Благодаря развитию программы локализации и углублению технологии производства «Автотора», в Калининградской области созданы и развиваются предприятия, на которых уже налажен выпуск продукции – различных видов автокомпонентов, таких как мультимедийные системы, климатические системы, электропроводку, бампера, сидения, системы отвода выхлопных газов и др.

Во втором полугодии 2021-го поставки на «Автотор» начал резидент ОЭЗ на территории Калининградской области «Эйч Уай Авто Солюшен». Объем поставок пластиковых элементов по итогам года составил более 100 млн рублей. Фактический объем инвестиций в строительство новой производственной площадки по литью и окраске пластика уже составил более 721,5 млн рублей. Планируемый объем заказа со стороны «Автотора» на 2022 год оценивается на уровне более 250 млн рублей. В рамках данного проекта проведены испытания и получено одобрение на использование российского сырья при производстве пластмассовых изделий. Это позволит сформировать цикл производства пластиковых изделий, полностью состоящих их российских компонентов.

В числе проектов по локализации с привлечением местных производителей, реализация которых продолжилась в 2021 году, – создание различного вида надстроек на коммерческие автомобили, в том числе передвижные медицинские комплексы, бортовые платформы, фургоны, эвакуаторы, автовозы, холодильные установки, пылесосы, мусоровозы и пр. В настоящее время на коммерческие автомобили производства «Автотора» устанавливаются свыше 30 различных типов надстроек, в том числе, производимых на предприятиях Калининградской области.

По итогам 2021 года объем закупок «Автотора» у производителей автокомпонентов, осуществляющих производственную деятельность на территории Калининградской области, превысил 1,6 млрд рублей, что составляет более 74% от общего объема закупок локализованной продукции.

В настоящее время в программу локализации компании включен весь модельный ряд, выпускаемый «Автотором» по полному циклу производства. Это модели автомобилей Kia Cerato, Kia Soul, Kia Seltos, Hyundai Sonata, а также обновленная модель линейки коммерческих автомобилей Hyundai HD – Mighty.

В рамках расширения направлений программы локализации ведется подготовка к использованию двигателя внутреннего сгорания производства российской компании «Хендэ Виа Рус» при производстве готовой продукции на заводе «Автотор».

Также в 2021 году «Автотор» совместно с российскими компаниями приступил к практической части проектов по локализации блоков телематики на коммерческих и пассажирских автомобилях. В целом поставки локализованной продукции осуществляются из 22 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь.

На сегодняшний день «Автотор» выпускает автомобили под марками BMW, Kia и Hyundai. Общий объем производства с 1997 года превысил 2,5 млн машин.

Фото: «Автотор»