Компания Renault объявила дату премьеры нового кроссовера Austral – она состоится 8 марта 2022 года. Новинка станет наследником европейской модели Renault Kadjar.

Напомним, ранее компания Renault опубликовала изображения нового кроссовера Austral. Одной из фирменных стилистических особенностей нового Renault Austral стал резкий выступ вдоль нижней части кузова. Он заостряется спереди, подчеркивая динамичность силуэта. Новая геометрия отличается от традиционных горизонтальных линий, которые прежде шли параллельно земле и выглядели довольно статично. Как говорит директор по дизайну Renault Жиль Видаль, при взгляде сбоку кажется, что Austral несется вперед, даже когда автомобиль неподвижен.

Технологичность нового Austral проявляется в первую очередь в передней и задней оптике. C-образные блоки огней сходятся к логотипу бренда. Дизайн передней части с выразительными фарами и элементами радиаторной решетки имеет схожие черты. Такая оптика впервые была использована в Renault Mégane E-Tech Electric: корпус фар изготавливается из органического стекла, на поверхность которого наносятся узоры. Когда зажигаются светодиодные огни, выгравированные линии начинают переливаться, образуя яркий живой рисунок.

Что касается интерьера нового Austral, приборная панель выглядит узкой и широкой, а благодаря тому, что она заходит на двери, передним пассажирам кажется, что они сидят в настоящем кокпите. В дизайне доминируют ломаные линии, которые определяют динамичный облик автомобиля. Кроме того, в интерьере максимально используются возможности мультимедийной системы OpenR с большим экраном, который является центральным элементом салона. По факту, OpenR состоит из двух расположенных буквой «Г» экранов приборной панели и центральной консоли, общая длина которых составляет 24,3 дюйма (площадь 774 кв.см). Через нее можно управлять практически всеми функциями автомобиля, поэтому в остальной части салона существенно меньше кнопок и ручек.

Как сообщалось ранее, в основу Austral ляжет модернизированная платформа CMF-CD3 от Qashqai третьего поколения. Под капотом окажутся только гибридные силовые установки разной степени сложности. Базовая конфигурация – это турбомотор 1.3 TCe с 12-вольтовым стартер-генератором. Следующая ступень – двигатель 1.2 TCe в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором. А на вершине гаммы окажется полноценный гибрид E-Tech мощностью 200 л.с.

Производство Renault Austral будет налажено на заводе в испанской Паленсии, где выпускается нынешний Kadjar. Примерно через год на конвейере этого предприятия появится наследник более крупной модели Renault Koleos, для которого тоже придумают новое название. А в 2024 году выйдет третья модель в этом семействе – купеобразный кроссовер с кодом RHN, у которого нет аналога в нынешней гамме. Но появление этих машин на российском рынке практически исключено.

Напомним, в настоящее время российская линейка SUV от Renault включает кроссоверы Duster и Kaptur, а также купе-кроссовер Arkana, которые производятся на заводе компании в Москве. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», до 2025 года компания Renault планирует представить в России пять новинок, в том числе модели, разработанные на новой платформе CMF-B. Первой из них стал внедорожник Renault Duster нового поколения, который поступил в продажу в марте прошлого года. Кроме того, Renault планирует выйти в новые сегменты и запустить новую модель C-класса. Также компания рассматривает возможность продаж электромобилей в России.

Какие еще модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Renault