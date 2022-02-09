Honda представила минивэн Step WGN нового поколения

Компания Honda представила в Японии минивэн Honda Step WGN шестого поколения. Эта модель присутствует в локальной гамме с 1996 года и ориентирована на частных покупателей с большими семьями.

Как пишет издание «Авторевю», Honda Step WGN сохранила привычный форм-фактор (длина примерно 4,7 м), а под капотом окажется традиционная для марки гибридная силовая установка e:HEV, у которой бензиновый мотор большую часть времени работает в режиме генератора, а к ведущим колесам подключается только на высокой скорости.

В новом поколении Honda Step WGN обрела более выраженный горизонтальный капот. Для улучшения обзорности стойки лобового стекла сдвинуты назад на 70 мм, а боковые зеркала теперь закреплены на дверных панелях, что позволило избавиться от массивных треугольников у рамок передних стекол. Задние стойки стали массивнее.

Главной особенностью прежнего минивэна была трансформируемая пятая дверь Waku Waku, которую можно поднять вверх или распахнуть. Это решение себя не оправдало, и у новой модели установлена обычная подъемная дверь багажника. Ее электропривод оснащен датчиком ограничения высоты подъема, чтобы дверь не ударилась о стену или соседний автомобиль. Боковые сдвижные двери, разумеется, тоже имеют сервопривод.

Как и прежде, Honda Step WGN предложена в двух дизайнерских версиях. Базовая раньше была безымянной, а теперь называется Air. Модификация Spada сохранилась, но поменяла «спортивную» философию на «премиум»: такой минивэн имеет расширенный декор и более дорогую отделку. Иные бамперы позволили на 20 мм увеличить передний и задний свесы, а на пятой двери установлен крупный спойлер.

При проектировании салона разработчики использовали концепцию Nice Living. Раздельные сиденья второго ряда теперь можно двигать не только в продольном направлении (с внушительным диапазоном 865 мм), но и в поперечном. В дорогих комплектациях кресла оснащены откидными подставками для ног. Третий ряд стал комфортнее: сиденья сделаны на 20 мм толще, чем у прежней модели, и установлены выше, а вдобавок здесь есть отдельные подстаканники и USB-разъемы.

Для обивки сидений использована ткань Fabtect с пропиткой, которая отталкивает не только воду, но и маслянистые жидкости. Передняя панель теперь имеет более традиционную архитектуру, приборы расположены перед баранкой, хотя и «нарисованы» на экране диагональю 10,2 дюйма. Медиасистема имеет тачскрин на 11,4 дюйма, для пассажиров второго ряда можно заказать отдельные мониторы диагональю 15,6 дюйма. Разумеется, минивэн будет оснащен комплексом электронных помощников Honda Sensing.

Полноценная премьера нового Honda Step WGN состоится накануне старта продаж весной этого года. Уходящая модель пятого поколения пока есть в продаже по цене от 23400 долларов. Но за пределами Японии Honda Step WGN официально не представлена.

Фото: Honda