Российский авторынок в январе 2022 года занял пятое место в Европе

Автомобильный рынок России, который в январе показал небольшое снижение, занял пятое место в европейском рейтинге.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом году остается Германия, где было продано 184112 машин (+8,5%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), положительный результат зафиксирован впервые с июня прошлого года. Кроме того, заказы на новые автомобили увеличились на 53%, что позволяет рассчитывать на сохранение роста продаж в дальнейшем.

Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Великобритания с показателем 115087 машин (+27,5%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), положительный результат обусловлен низкой базой прошлого года – в рамках мер по противодействию второй волны коронавируса в январе 2021-го были закрыты шоу-румы автосалонов по всей Англии, при этом разрешены дистанционные продажи машин.

Третий результат показала Италия – 107814 автомобилей (-19,7%). Далее идет Франция, чьи дилеры реализовали 102901 автомобиль (-18,6%). Таким образом, отрицательная динамика продаж в этой стране фиксируется восьмой месяц подряд.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна заняла пятую строчку европейского рейтинга. Согласно дпнным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в прошлом месяце составили 91662 единицы (-4%).

Добавим также, что авторынок Испании в январе увеличился на 1% и составил 42377 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), нынешний результат оказался вдвое ниже потенциального объема продаж, что обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита полупроводников для их производства, который, как ожидают в ANFAC, в течение 2022 года будет постепенно сокращаться.

Что дальше будет происходить с авторынком? Об этом можно узнать в обзоре «Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2022 год», подготовленном агентством «АВТОСТАТ».