Автомобили BMW получат новые исполнения и подорожают

Компания BMW анонсировала повышение розничных цен на некоторые модели BMW, произведенные, в зависимости от модели и варианта исполнения, с 1 марта, 1 апреля и 1 мая 2022 года. Цены на большинство моделей остаются прежними, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Так, цены на самую доступную модель BMW на российском рынке BMW 2 серии Gran Coupe будут начинаться от 2 млн 920 тыс. рублей. BMW 3 серии после повышения цен предлагается от 3 млн 280 тыс. рублей, а стоимость BMW 4 серии Coupe составляет от 3 млн 740 тыс. рублей. Седан 5 Series можно приобрести по цене от 4 млн 290 тыс. рублей. Цены на BMW 6 серии GT начинаются с 5 млн 040 тыс. рублей. Премиум-седан BMW 7 Series оценили минимум в 7 млн 330 тыс. рублей, а спортивное купе BMW 8 серии Coupe доступно от 8 млн 330 тыс. рублей.

Выросли цены и на вседорожные модели BMW. Так, базовый X1 будет стоить от 2 млн 830 тыс. рублей, модель X2 оценили минимум в 2 млн 970 тыс. рублей, а кроссовер BMW X3 можно будет приобрести по цене от 4 млн 520 тысяч рублей. Новая начальная цена BMW X4 составляет 4 млн 850 тыс. рублей. Модели X5 и X6 будут стоить от 6 млн 040 тысяч и 7 млн 100 тыс. рублей соответственно. Стоимость внедорожника BMW X7 составит 7 млн 900 тыс. рублей.

Вместе с тем на автомобили BMW весеннего производства также будут предложены новые варианты исполнения отдельных моделей, а также дополнительные возможности оснащения. Кроме того, возобновляется предложение опций, которые ранее были недоступны.

Так, число доступных версий BMW 4 серии Gran Coupe будет расширено до трех: в качестве альтернативы версии BMW 420d xDrive Gran Coupe в России будут предложены динамичные бензиновые модификации BMW 430i xDrive Gran Coupe и BMW M440i xDrive Gran Coupe. К примеру, BMW 430i xDrive Gran Coupe оснащается двигателем BMW TwinPower Turbo мощностью 258 л.с. (400 Нм) и разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд. Наиболее мощная версия M Performance выводит эту модель в ранг высокоскоростных спорткаров. Шестицилиндровый двигатель BMW M440i xDrive Gran Coupe развивает 387 л.с. и обеспечивает ускорение до 100 км/ч всего за 4,7 секунды.

Перечень доступных ассистентов безопасности моделей BMW X3 и BMW X4 будет дополнен активным круиз-контролем с функцией Stop & Go. Функция доступна в качестве опции для BMW X3 и BMW X4, произведенных, в зависимости от варианта исполнения, начиная с апреля и мая 2022 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2022 году в России начнутся продажи электрических BMW iX и BMW i4. Также в ближайшее время российские клиенты получат новые BMW 2 серии купе и обновленные BMW 8 серии. Помимо этих моделей в BMW готовят ряд других громких премьер, но о них будет сообщено позже.

По итогам 2021 года российские дилеры BMW реализовали 46802 автомобиля, что на 10% выше показателя годичной давности. В результате баварская марка второй год подряд становится лидером премиум-сегмента на автомобильном рынке России. Прошлый год стал рекордным для BMW M в нашей стране – продажи спортивных моделей выросли на 18% до 3579 машин.

Полный список дилеров BMW (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: BMW