Российский рынок новых мотоциклов растет четвертый год подряд

В 2021 году россияне приобрели 18,4 тыс. новых мотоциклов, что на 12,6% больше, чем годом ранее. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ», проанализировав соответствующую информацию. Таким образом, рынок новой мототехники в нашей стране растет уже четвертый год подряд, т.е. начиная с 2018-го.

В минувшем году жители РФ чаще всего покупали мототехнику китайских марок, на которую пришлось около трети (32%) от общего объема. Это составляет 5,9 тыс. единиц – на 1% больше, чем в 2020 году.

На втором месте находятся немецкие мотоциклы, которых было куплено в количестве 2,8 тыс. экземпляров (+28%). На третьем – японские (2,6 тыс. шт.; +15%). Отметим еще мотоциклы из Индии, которые в прошлом году разошлись тиражом в 2,4 тыс. штук, показав рост на 29%. Показатели мототехники из других стран оказались менее 2 тыс. единиц.

Какие марки мотоциклов были самыми популярными в 2021 году и в каких регионах их покупали чаще всего, можно узнать здесь.

* На основе данных АО «Электронный паспорт»

Фото: АВТОDОМ