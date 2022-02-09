Mazda начала производство нового кроссовера CX-50

На совместном предприятии Mazda Toyota Manufacturing в штате Алабама стартовал выпуск нового компактного кроссовера Mazda CX-50, который будет продаваться исключительно на рынках США и Канады. Комплектации и цены новинки будут объявлены позже, пишет портал Motor.ru.

В основе Mazda CX-50 лежит платформа с поперечным расположением двигателя, на которой построен и CX-5. Предполагалось, что со временем CX-50 вытеснит из локальной модельной линейки CX-5, однако в Mazda до сих пор не подтвердили эту информацию.

Уже в базе Mazda CX-50 имеет полный привод и первое время будет доступен с 2,5-литровым бензиновым «атмосферником» Skyactiv-G либо турбомотором того же объема (их мощность до сих пор не обнародована, но на CX-5 эти же агрегаты развивают 190 и 253 л.с. соответственно). Позже у модели появится гибридная модификация и другие электрифицированные установки. Известно, что по умолчанию CX-50 будет оснащаться системой выбора режимов езды под различные типы покрытия – Mazda Intelligent Drive Select, или Mi-Drive.

Новый CX-50 ориентирован на любителей активного отдыха вне города, поэтому кроссоверу достались рейлинги для крепления оборудования. Опционально можно будет заказать панорамную крышу с люком. В числе особенностей дизайна модели – «заквадраченные» колесные арки неокрашенный пластиковый обвес, который указывает на ее внедорожный характер.

Завод Mazda Toyota Manufacturing (MTM) в Хантсвилле рассчитан на выпуск 300 тыс. автомобилей в год: по 150 тысяч единиц приходится на Toyota Corolla Cross и Mazda CX-50. Инвестиции в совместное предприятие японских компаний оцениваются в 2,3 млрд долларов.

Во сколько обходится содержание автомобиля – можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Mazda