Volvo в январе 2022 года снизила продажи в России на 39%

Российские дилеры Volvo в январе реализовали 272 автомобиля, что на 39% ниже показателя годичной давности. Как отмечается, спрос на продукцию Volvo в России остается стабильно высоким, однако на результаты продаж продолжает оказывать существенное влияние недостаточный объем поставок. Ближе ко второму полугодию ожидается, что ситуация с поставками изменится в положительную сторону, сообщает пресс-служба Volvo Car Russia.

Бестселлером Volvo на российском рынке в прошлом месяце стал полноразмерный кроссовер ХС90, разошедшийся в количестве 123 единиц (рост в 2,1 раза). На второе место вышел компактный кроссовер ХС40 с показателем 93 реализованных автомобиля (-26%). Третий результат по объему продаж показал среднеразмерный кроссовер ХС60, на котором остановили свой выбор 52 покупателя (-76%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом квартале 2022 года компания Volvo планирует начать продажи в России обновленного среднеразмерного кроссовера XC60. Начиная ориентировочно со второго квартала на российский рынок выйдут электрические модели XC40 Recharge и C40 Recharge, за которыми последуют следующие.

Какие еще модели могут появиться на российском рынке - смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Volvo