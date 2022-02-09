Мировой авторынок в 2022 году вырастет на 6%

Мировой авторынок в 2022 году может вырасти на 6% в сравнении с прошлым годом, до 85 млн штук. Реализация в Европе увеличится на 7%, до 17,8 млн единиц, в Северной Америке – на 6%, до 18,7 млн, в Китае – на 5%, до 26,6 млн, в Южной Америке – на 9%, до 3,6 млн, в Азии – на 7%, до 15,3 млн автомобилей. Такой прогноз обнародовало консалтинговое агентство LMC Automotive, в котором отмечается, что глобальный дефицит полупроводников и срывы поставок электронных компонентов на конвейеры удастся побороть в третьем квартале, пишет портал Drom.ru.

По словам управляющего директора LMC Automotive Пита Келли, прибавка в Европе будет заметнее, поскольку в 2021-м регион больше остальных пострадал от нехватки комплектующих: скажется эффект низкой базы.

В LMC отметили, что сильнее всего кризис ударил по Ford Motor: объем производства американской компании в глобальном масштабе упал на 26% в 2021 году. Также пострадали General Motors (-21%), Volkswagen Group (-13%), Stellantis (-13%) и Renault-Nissan-Mitsubishi (-10%).

Согласно прогнозу аналитиков, объем выпуска новых автомобилей в первом квартале 2022 года будет отставать от аналогичного показателя докризисного 2019-го на 12%. Во втором квартале падение сократится до 5%, а в третьем производство и вовсе выйдет на прежний уровень. На период с октября по декабрь 2022-го прогнозируется рост объемов выпуска на 4%.

В целом же мировой авторынок полностью восстановится только в 2023 году, когда в мире будет выпущено от 90,2 до 93 млн машин (в 2019-м – 88,7 млн шт.). Напомним, ранее в LMC Automotive заявили, что по итогам 2021 года недопроизводство автомобилей в мире относительно планировавшихся объемов составило 9,6 млн единиц.

Как будет чувствовать себя в 2022 году российский рынок? Об этом можно узнать в специальном отчете, подготовленном агентством "АВТОСТАТ".