Электромобили с пробегом: в каких регионах их покупают чаще всего?

Среди всех субъектов РФ больше всего подержанных электрокаров покупают жители Иркутской области. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ», проанализировав соответствующую информацию* по вторичному рынку за 2021 год.

Так, в минувшем году в Иркутской области было куплено 864 электромобиля с пробегом, что составляет 9,5% от общероссийского объема. По этому показателю регион опережает Москву, которая находится на второй позиции рейтинга с результатом 724 единицы (доля – 8%). Замыкает тройку лидеров Приморский край (683 шт.; 7,5%).

Долевой барьер в 7% преодолел еще Краснодарский край, жители которого за весь прошлый год приобрели 674 б/у электрокара. За ним расположилась Московская область (532 шт.), на долю которой уже приходится менее 6%.

Кроме перечисленных регионов, в ТОП-10 по объему покупок подержанных электромобилей в 2021 году также попали: Хабаровский край (437 шт.), Новосибирская область (404 шт.), Санкт-Петербург (398 шт.), Красноярский край (259 шт.) и Свердловская область (210 шт.).

Напомним, что по итогам прошлого года россияне купили в общей сложности 9070 электрокаров с пробегом, что на 69% больше, чем в 2020 году.

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* На основе данных АО «Электронный паспорт»

Фото: Avito