УАЗ локализовал автокомпоненты для двигателей Hyundai

Компания «УАЗ-Автокомпонент» (входит в «Соллерс Авто») начала серийное производство коленвалов для двигателей Hyundai Gamma 1.6, локализованных с осени прошлого года на новом предприятии «Хендэ Виа Рус» в Санкт-Петербурге. Эти моторы устанавливаются на модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio российского производства.

Как пишет корпоративная газета «Панорама УАЗ», в декабре 2021 года была поставлена первая серийная партия коленчатых валов – 3 тыс. штук, план на январь 2022-го составлял уже 10 тысяч, и в ближайшем будущем на завод «Хендэ Виа Рус» планируется поставлять 20 тыс. единиц коленвалов ежемесячно. Многолетний контракт, заключенный между «Хендэ Виа Рус» и «УАЗ-Автокомпонент» в 2020 году, предусматривает поставку 240 тыс. коленчатых валов в год. В рамках этого проекта предприятие «УАЗ-Автокомпонент» с июля 2021 года работает в круглосуточном режиме.

На заводе «Хендэ Виа Рус» специалистами «УАЗ-Автокомпонент» был создан контрольный участок, который занимается контролем качества после разгрузки, а также контролирует качество деталей после мехобработки.

Фото: Hyundai