Sony займется разработкой электромобилей

Производитель электроники Sony объявил о планах выйти на рынок электрических автомобилей. Весной 2022 года японская компания учредит новое подразделение Sony Mobility, которое займется разработкой собственных электромобилей, однако более подробные планы пока не раскрываются, пишет портал Autonews.ru.

Между тем, на прошедшей в январе выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе был представлен концепт-кар под названием Sony Vision-S 02, представляющий собой большой электрический кроссовер с салоном для семи человек. Кроссовер длиной 4,9 метра унаследовал дизайн у седана Sony Vision-S 01, представленного на CES два года назад.

На каждой их осей кроссовера установлено по электрическому агрегату, каждый из которых выдает по 200 кВт (272 л.с.). Предполагается, что электромобиль способен набирать «сотню» с места менее чем за 5 сек., а его максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Машина укомплектована множеством датчиков и сенсоров, собирающих самую разную информацию как о пассажирах внутри, так и об окружающем пространстве.

Ранее в Sony заявляли, что в компании рассматривают свои машины в качестве экспериментальных площадок для демонстрации новых технологий и дальнейших исследований, планов по выпуску собственных автомобилей пока нет.

О нюансах эксплуатации элеткромобиля в Канаде и России читайте в нашем специальном материале.

Фото: Sony