Mercedes-Benz будет выпускать электромобили в Индии

Штутгартский автопроизводитель Mercedes-Benz в 2022 году начнет производство и продажи своих электромобилей местной сборки в Индии, заявил глава индийского филиала компании Мартин Швенк.

Напомним, Mercedes-Benz начал продавать на индийском рынке импортные модели своего электрического внедорожника в 2020 году. За последние два года компания увеличила инвестиции в развитие своих автосборочных предприятий в Индии до 351 млн долларов, пишет агентство «ТАСС». В глобальном масштабе к 2030 году Mercedes-Benz планирует инвестировать 47 млрд долларов в разработку аккумуляторных электромобилей, готовясь конкурировать в их производстве с американской компанией Tesla.

В настоящее время импортные пошлины в Индии на электромобили составляют 100%, и это является сдерживающим фактором для зарубежных компаний-производителей. В прошлом году Tesla предложила индийскому правительству снизить импортные пошлины на электромобили до 40%.

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Фото: Mercedes-Benz