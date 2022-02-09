Эксперты рассказали, стоит ли рассматривать автомобиль как инвестицию в 2022 году

16 февраля эксперты агентства «АВТОСТАТ» назовут автомобили, которые лучше сохраняют свою остаточную стоимость. Оглашение итогов премии «Residual value – 2022» состоится в рамках форума автобизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка» (подробности и регистрация – по ссылке). А пока мы узнали, стоит ли рассматривать автомобиль как инвестицию.

Как считает директор по маркетингу и цифровым продуктам инвестиционной компании «Икс 2» (владеет Автохолдингом «РРТ») Сергей Новосельский, с точки зрения инвестиции автомобиль – не лучшая идея. «Нельзя забывать, что динамика стоимости автомобиля четко повторяет динамику инфляции. И автомобиль дорожает ровно настолько, насколько дешевеют деньги. Миллион рублей в 2022 году и миллион рублей в 2019-м – это две разные суммы денег. Но если человек привык менять машины раз в два – три года, то может так совпасть, что в абсолютных цифрах он не потеряет при продаже. Но и новый автомобиль он купит сильно дороже, чем два – три года назад», – отмечает он.

«Скорее всего, ситуация с ростом цен и нехваткой автомобилей в 2022 году сохранится. Однако в текущих рыночных условиях рассматривать покупку нового автомобиля как инвестицию я бы уже не стал. Как только на рынок начнут поступать дефицитные комплектующие, и проблема с острой нехваткой автомобилей на рынке изменится, то тогда можно будет ожидать замедления роста цен, а может даже и некую их коррекцию», – рассуждает руководитель направления продаж автомобилей с пробегом ГК «Автомир» Юрий Савичев.

В свою очередь, директор по сервису АВТОDOM Алтуфьево Роман Тимашов отмечает, что остаточная стоимость варьируется в зависимости от сегмента. Например, автомобили премиум-класса за первый год теряют в цене 15 – 20%, за последующие – еще от 6% до 12%. «Самый оптимальный период для продажи авто наступает после трех лет эксплуатации. Своевременная продажа автомобиля – иногда более рациональный шаг, чем вложение дополнительных средств для поддержания его в исправном состоянии», – считает эксперт.

«Основные критерии ликвидности автомобиля остаются неизмененными: если не брать в расчет цену продажи, то самый ликвидный автомобиль – это машина без окрасов, в отличном техническом состоянии, с полной историей обслуживания, с остатком заводской гарантии, «зеленой Автотекой», минимальным количеством владельцев. Данное правило работает во всех ценовых сегментах, ведь в поисках автомобиля с пробегом мы все хотим «как новый, только дешевле», – резюмирует директор по бренду LADA ГК «Прагматика» Игорь Бадер.

Подробнее о том, какие факторы влияют на сохранность остаточной стоимости автомобиля, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».