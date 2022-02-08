Экспорт легковых автомобилей в 2021 году вырос на 37%

Экспорт легковых автомобилей из России за 2021 год вырос на 37,2% и составил 89,1 тыс. единиц на общую сумму 1 млрд 398,2 млн долларов, гласят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. При этом в декабре на внешние рынки было отправлено 8,4 тыс. автомобилей (+10,4% к ноябрю) на 131,9 млн долларов.

Стоит отметить, что крупнейшим экспортером легковых автомобилей по итогам 2021 года остается АВТОВАЗ с показателем 35,8 тыс. поставленных машин (+9,4%). Ульяновский автозавод увеличил экспорт на 57% до 5703 автомобилей, в том числе 1717 единиц для рынков дальнего зарубежья и 3986 машин – для стран СНГ. Лидером среди автопроизводителей иномарок является петербургский завод Hyundai, поставивший на внешние рынки более 24 тыс. автомобилей и машинокомплектов (+25%). Компания Volkswagen Group Rus экспортировала в страны СНГ 11,5 тыс. машин Volkswagen и Skoda российского производства (+10%). Московский завод Renault выпустил для внешних рынков 8,7 тыс. автомобилей, предприятие Nissan в Санкт-Петербурге – 4424 кроссовера (+37%). Кроме того, тульский завод Haval в прошлом году наладил поставки машин в страны СНГ, поставив в Беларусь, Азербайджан и Казахстан 1561 автомобиль.

Экспорт грузовых автомобилей в прошлом году увеличился на 11,1% и составил 13,4 тыс. машин на 356,1 млн долларов. В декабре за рубеж было поставлено 1,7 тыс. грузовиков (+28,6% к ноябрю) на 46,7 млн долларов.

Добавим, что в 2021 году предприятие «Соллерс Форд» увеличило экспортные поставки Ford Transit на 15% до 634 автомобилей. Кроме того, калужский завод «ПСМА Рус» в декабре прошлого года собрал первые коммерческие фургоны Peugeot Expert, Opel Vivaro и Citroen Jumpy для экспортных поставок в Западную Европу, которые начнутся в феврале 2022-го. К концу года предприятие также планирует наладить сборку коммерческой модели Fiat Scudo, предназначенной для экспорта.

Фото: АВТОСТАТ