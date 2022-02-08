Импорт легковых автомобилей в 2021 году вырос на 39%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам 2021 года вырос на 39,4% до 338,9 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 7 млрд 990 млн долларов. При этом в декабре было импортировано 24,4 тыс. машин (-6,9% к ноябрю) на 631,8 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в прошлом году увеличился на 40,1% до 33,8 тыс. машин общей стоимостью 2 млрд 271,7 млн долларов. Из них 3,7 тыс. грузовиков (+30,8% к ноябрю) на 209,2 млн долларов были поставлены в нашу страну в декабре.

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