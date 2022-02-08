Поставщик АВТОВАЗа прогнозирует полупроводниковый кризис до конца 2022 года

Полупроводниковый кризис продолжит негативно влиять на поставки компонентов автоэлектроники от Bosch для АВТОВАЗа до конца 2022 года. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» заявил президент Bosch в России, Украине, Белоруссии, Центральной Азии, Монголии и на Кавказе Штеффен Хоффманн, по словам которого, ситуация до сих пор не разрешена и остается критической.

«Пока что мы имеем все те же проблемы, которые будут оказывать влияние на протяжении значительной части этого года. Но мы надеемся увидеть небольшое восстановление к концу года», – сказал глава подразделения Bosch, отвечая на вопрос о поставках АВТОВАЗу. Он уточнил, что речь идет, в частности, о блоках систем ABS и ESP, выпускаемых на самарском заводе Bosch (ООО «Роберт Бош Самара»), на которые дефицит чипов оказал значительное влияние.

Кроме того, важными клиентами для Bosch являются КАМАЗ и «Группа ГАЗ», поставки для которых были затронуты дефицитом в меньшей степени, так как им поставляется продукция из полупроводников другого типа по сравнению с той, что идет на АВТОВАЗ.

Напомним, сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с июня прошлого года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками. Между тем, ранее АВТОВАЗ отказался от «черных» суббот в ближайшие два месяца в связи с сохраняющимся дефицитом электронных комплектующих. По данным паблика «Нетипичный АВТОВАЗ», это решение касается не только тольяттинской площадки, но и завода «LADA Ижевск», где выпуск LADA Vesta по субботам был предусмотрен графиками сменности. Вместе с тем АВТОВАЗ реализует свой план о еженедельных простоях, которые из-за недостатка электронных компонентов еженедельно вводятся на сборочных линиях предприятия. В каждом случае решение о простое для того или другого конвейера принимается с учетом обстоятельств поставки автокомпонентов и оформляться отдельными приказами. Официально эту информацию на предприятии не комментируют.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 18045 автомобилей LADA – это на 17% меньше, чем годом ранее. В результате рыночная доля LADA составила 19,7% против 23% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: АВТОВАЗ