ГАЗ в январе 2022 года увеличил продажи в России на 27%

Горьковский автозавод в январе реализовал 2660 легких коммерческих автомобилей, что на 27% выше показателя годичной давности, согласно данным АЕБ. Лидером продаж остается «ГАЗель» с показателем 2170 реализованных автомобилей (+18%). Спрос на ГАЗ «Соболь» увеличился на 81% до 490 машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», линейку коммерческих автомобилей нового поколения «ГАЗель NN», которая на сегодняшний день включает бортовую модификацию, цельнометаллический фургон полной массой 3,5 т, фургон-комби и микроавтобус, в дальнейшем пополнят шасси и различные варианты спецтехники. В результате на базе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе современной платформы «ГАЗель NEXT», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники. В семействе NN появится также легкий коммерческий автомобиль «Соболь NN» полной массой 2,5 т, который был представлен в рамках международной выставки Comtrans 2021.

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Фото: ГАЗ