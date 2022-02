Электропикап Chevrolet Silverado вызвал ажиотажный спрос

Американский автопроизводитель Chevrolet, в начале января представивший электрический пикап Silverado, с тех пор получил на новинку более 110 тыс. заявок от частных клиентов и 240 дилерских центров, расположенных на территории США. При этом производство пикапа планируется запустить только весной 2023 года, хотя его главный конкурент на американском рынке, электрический Ford F-150 Lightning, уже доступен к заказу, пишет портал Motor.ru. В General Motors полностью переведут завод в Орион Тауншип в штате Мичиган на производство электропикапа. Таким образом, к 2025 году компания планирует выпустить около 600 тыс. «батарейных» Silverado.

Базовая версия WT оснащается 517-сильной электрической установкой с пиковым крутящим моментов 834 Нм. Ее целевой аудиторией в Chevrolet видят в первую очередь коммерческих клиентов, которые специализируются на перевозках и хотят сделать свой бизнес эффективнее и экологичнее. «Рабочий» Silverado сможет буксировать объекты до 3630 кг, в дальнейшем компания планирует вывести на рынок модификацию, которая сможет буксировать до 9070 кг. Кроме того, пикап Work Truck получит возможность складывания и задней стенки кабины, и кресел в салоне, благодаря чему в кузов Silverado помещаются грузы длиной до 2,7 метра.

Кроме того, для покупателей будет доступна версия Trail Boss, ориентированная на бездорожье, а также серия First Edition, оборудованная 664-сильной силовой установкой с двумя электромоторами. Такая модификация пикапа сможет проезжать без подзарядки более 600 км и разгоняться до «сотни» за 4,5 секунды, а ее ценник будет начинаться уже от 105 тыс. долларов. Кстати, версию электрического Silverado EV RST First Edition раскупили всего за 12 минут, для бронирования First Edition было достаточно внести депозит в размере 100 долларов.

Все версии пикапа по умолчанию получат систему полного привода и самую емкую батарею из тех, которые устанавливаются на платформу Ultium. Запас хода у всех модификаций будет одинаковый и составит около 645 км. При этом топовая версия главного конкурента «Сильверадо», пикапа Ford F-150, может проехать на одном заряде до 482 км. Также пикапы можно будет укомплектовать продвинутой системой автопилота Super Cruise, который позволяет убирать руки с руля.

Между тем, главный конкурент General Motors – концерн Ford – прекратил принимать заявки на свой электропикап F-150 Lightning. Дело в том, что компания недооценила спрос на «батарейный» пикап и была вынуждена спешно наращивать производственные мощности, но за 2022 год все равно сможет выпустить не более 20 тыс. таких машин, хотя дилеры собрали более 200 тыс. предзаказов.

Фото: Chevrolet