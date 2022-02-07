Renault к 2030 году откажется от бензиновых автомобилей в Европе

Компания Renault намерена к 2030 году полностью отказаться от автомобилей с классическими двигателями внутреннего сгорания на европейском рынке. Об этом изданию Automotive News рассказал глава французского автопроизводителя Лука де Мео.

В ближайшие несколько лет Renault намерена существенно расширить линейку экологически чистых машин на европейском рынке, которые будут выпущены вслед за новым кроссовером Megane E-Tech. Массовый выпуск этой модели, дебютировавшей в прошлом году, начнется в феврале 2022 года, пишет портал Autonews.ru. Renault Megane E-Tech предложат с электрическим мотором, доступным в двух стадиях форсировки: 130 л.с. и 250 Нм крутящего момента, а также 218 л.с. и 300 Нм. В последнем случае автомобиль способен набирать «сотню» за 7,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 160 км/ч. Заявленный запас хода составляет 470 км.

Кроме того, Renault в скором времени намерена полностью перевести на электрическую тягу автомобили спортивного бренда Alpine. Сейчас знаменитый бренд, возрожденный в 2016 году, выпускает только спорткары A110, оснащенные 1,8-литровыми бензиновыми турбомоторами.

Вместе с тем Лука де Мео подчеркнул, что подконтрольная марка Dacia продолжит выпускать бензиновые и дизельные машины «настолько долго, насколько позволят европейские законы». Это связано с желанием удерживать цены на машины бюджетного бренда на невысоком уровне.

В следующие 10 - 15 лет убрать из своей линейки автомобили с традиционными бензиновыми и дизельными моторами планирует и ряд крупных компаний, оперирующих в Европе. К примеру, после 2025 года на электромоторы перейдет компания Jaguar, а еще спустя пять лет ее примеру последует Volvo. Также на электрокары переходит компания Audi, которая выпустит последнюю машину с классическим силовым агрегатом в 2033 году.

Кроме того, глобальную электрификацию своей модельной линейки для Европы готовят General Motors и Ford. Наконец, к 2035 году европейские продажи автомобилей с традиционными ДВС прекратит южнокорейская Hyundai.

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Фото: Renault