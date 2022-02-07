Hyundai в январе 2022 года увеличила продажи в России на 4%

Российские дилеры Hyundai в январе реализовали 11356 автомобилей – на 4% больше, чем годом ранее. В результате Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила порядка 12,4% против 11,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в прошлом месяце стал седан Hyundai Solaris, чья реализация увеличилась на 41% и составила 4898 автомобилей. На втором месте по популярности идет компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 4153 проданных машины (-27%). Бизнес-седан Hyundai Sonata по итогам января нашел 740 покупателей – вдвое больше, чем годом ранее.

Далее следует кроссовер Tucson четвертого поколения, продажи которого составили 607 автомобилей (-47%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai седан Elantra, чей результат составил 497 реализованных машин (рост в 7,6 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСАТ», в 2022 году компания Hyundai представит на российском рынке пять новинок. Так, уже в ближайшее время у российских дилеров появится новый минивэн Staria, который придет на смену предыдущему поколению модели H-1. Также в первом квартале кроссоверы Hyundai Creta и Tucson получат спортивную версию N-Line. Ориентировочно в середине 2022-го на российский рынок выйдет электрический кроссовер Ioniq 5. А к концу года до нашей страны доберется рестайлинговый полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade.

Полный список дилеров Hyundai (и не только) по городам РФ смотрите здесь.

Фото: Hyundai