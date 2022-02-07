«Соллерс» и Chery ведут переговоры о совместном производстве автомобилей

Компания «Соллерс Авто» и китайский автопроизводитель Chery Automobile ведут переговоры о масштабном партнерстве в России, которое включает в себя не только производство автомобилей на мощностях Ульяновского автозавода, но и развитие новых технологий в области электротранспорта, перспективных модулей и материалов для автопрома. Об этом агентству «ТАСС» сообщили в пресс-службе «Соллерс Авто», добавив, что зафиксировать конкретные параметры совместного проекта планируется до середины 2022 года.

Между тем, в январе 2022 года компания «Чери Автомобили Рус», которая является официальным дистрибьютором автомобилей марок Chery и EXEED в нашей стране, получила кредит от Сбера на сумму 980 млн рублей. Полученные средства компания намерена направить на поддержку дилерской сети в России, расширение штата своих сотрудников и развитие новых направлений бизнеса.

В свою очередь, Ульяновский автозавод ранее заявил о завершении комплексной трехлетней программы реструктуризации, ключевой целью которой является концентрация в рамках компании исключительно активов и компетенций современного автопроизводителя по модели, применяемой в мировом автопроме. В периметр этих активов входят штамповка, сварка, окраска кузовов и сборка автомобилей. Как говорил тогда газете «Ведомости» источник, знакомый с планами «Соллерс Авто», реструктуризация необходима для создания партнерства УАЗа с глобальным автоконцерном. По его словам, самостоятельно ни УАЗ, ни «Соллерс» не справятся с инвестиционной нагрузкой, возникающей при создании новой модельной линейки. Предполагается, что зарубежный партнер принесет свою платформу для производства автомобилей под своим брендом и под брендом УАЗа. Вместе с тем завод продолжит собирать собственные модели, как делает это сейчас, уверяет собеседник издания. Создание партнерства запланировано на 2022 год, однако информация о его потенциальных участниках не раскрывается.

Напомним, в настоящее время марка Chery представлена на российском рынке кроссоверами Tiggo 4, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 и Tiggo 8 Pro. По итогам 2021 года российские дилеры Chery реализовали 37118 автомобилей, что в 3,2 раза больше по сравнению с предыдущим годом. В результате рыночная доля марки составила порядка 2,2% против 0,7% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Chery планирует представить на российском рынке компактный кроссовер Tiggo 4 Pro, который появится у дилеров ориентировочно в конце весны – в середине лета 2022 года. Ближе к осени в продаже ожидается новый кроссовер Omoda 5, хотя на российский рынок он может выйти под другим названием. А в четвертом квартале 2022-го в нашей стране должен состояться дебют электрокроссовера Chery, однако какая именно это будет модель, пока не решено. Помимо вывода новых моделей, запланированы обновления, рестайлинги, расширения комплектаций текущих моделей Chery.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Chery