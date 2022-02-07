В России с 1 марта 2022 года вступают в силу новые штрафы для автомобилистов

С 1 марта правительство РФ может утвердить штраф за отсутствие техосмотра для тех автовладельцев, для которых эта процедура останется обязательной. Штраф может составить 2 тыс. рублей, причем, возможно, выписывать его будут не только сотрудники ГИБДД, но и автоматические камеры, пишет портал Speedme.ru. То же самое коснется и тех, кто ездит без страховки − за отсутствие полиса ОСАГО камеры смогут штрафовать раз в сутки, а размер штрафа составит 800 рублей.

Напомним, в декабре прошлого года в России был принять закон об отмене обязательного технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам и используемых ими исключительно в личных целях. При этом они вправе обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию. В то же время техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков. Также он по‑прежнему необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства.

Между тем, ряд изменений принесет автомобилистам новый Кодекс об Административных Правонарушениях, окончательный проект которого еще только согласуется, но принять его могут оперативно − к 1 марта. Ожидается, что в доработанном КоАП появится понятие «автохлам», за который придется платить административный штраф в размере от 1000 до 3000 рублей. Также в КоАП планируют прописать штраф за мойку транспортных средств в запрещенных для этого местах (1000 − 2000 рублей), остановку (стоянку) на детских игровых и спортивных площадках (2000 − 5000 рублей). Остановка и стоянка машин на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, равно как и проезд по ним будут караться штрафом в размере от 1500 до 4000 рублей.

Кроме того, планируется расширить перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатации ТС. В него, в частности, могут войти несезонная или изношенная резина, неисправные омыватели и корректоры фар, мешающий обзору водителя видеорегистратор/радар-детектор, поврежденные бампера и др., за которые до сих пор не предусмотрено никаких санкций.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в России могут возобновить программу утилизации старых автомобилей. Такое предложение прозвучало в ходе онлайн-встречи президента России Владимира Путина с членами «Деловой России». Глава государства попросил первого вице-премьера Андрея Белоусова проработать идею перезапуска программы, подключив к вопросу Минпромторг. В свою очередь, А.Белоусов поддержал возобновление утилизационной программы, отметив, что в 2014 и 2015 году она сыграла важную роль в стимулировании спроса на авторынке. При этом, по мнению первого вице-премьера, нужно правильно выбрать момент, чтобы эту программу запустить, поскольку сейчас из-за глобального дефицита электронных компонентов российский и мировой автопром находится в такой ситуации, что ограничения лежат со стороны производства, а не стороны спроса.

Напомним, впервые программа утилизации старых автомобилей была запущена в России в 2010 году. Согласно ее условиям машину старше десяти лет можно сдать в утиль и получить сертификат на скидку в 50 тыс. рублей на покупку легкового автомобиля или до 350 тыс. руб. на приобретение грузовика. Утилизационная программа неоднократно продлевалась, в зависимости от динамики спроса на авторынке, а в 2019 году была прекращена. В общей сложности на ее реализацию из федерального бюджета было выделено около 30 млрд рублей.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на середину 2021 года в России насчитывалось более 45 млн легковых автомобилей. При этом 60% легковых автомобилей в нашей стране – старше 10 лет, а их средний возраст составляет почти 14 лет.