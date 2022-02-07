Рынок новых люксовых автомобилей в 2021 году упал на 16%

В России стали меньше покупать новых машин сегмента Luxury. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», обработав соответствующие данные АО «Электронный паспорт». Так, в 2021 году жители нашей страны приобрели 931 новый автомобиль, относящийся к люксовому сегменту. Это на 16% меньше, чем годом ранее.

Наиболее популярным люксовым брендом в России на этот раз стал Bentley, на долю которого по итогам прошлого года пришлось 35%. В количественном выражении это составляет 326 единиц – на 9% больше, чем в 2020-м.

28% в объеме купленных «люксов» принадлежит марке Rolls-Royce (261 шт.; +31%), еще около 19% занимает Lamborghini (174 шт.; +25%). Показатели остальных брендов сегмента Luxury выглядят следующим образом: Mercedes-Benz Maybach S-Class – 66 шт. (-83%), Ferrari – 55 шт. (+90%), Aston Martin – 44 шт. (рост в 4,9 раза), Maserati – 5 шт. (-90%).

В модельном рейтинге люксового сегмента тоже лидирует представитель Bentley – внедорожник Bentayga. По итогам 2021 года россияне стали обладателями 192 новых таких машин. Второе место здесь занял кроссовер Lamborghini Urus (146 шт.), а третье – внедорожник Rolls-Royce Cullinan (136 шт.). Результаты других люксовых моделей не дотягивают до сотни купленных экземпляров.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», в минувшем году сегмент Luxury показал падение на фоне роста всего российского авторынка. Вы можете получить исчерпывающую информацию о его итогах и прогнозах, если зарегистрируетесь на форум автобизнеса «ForAuto – 2022», который пройдет 16 февраля. Подробности – тут.

Фото: Bentley