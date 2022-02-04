Объявлены цены на универсал Genesis G70 Shooting Brake

Компания Genesis объявила цены на универсал G70 Shooting Brake – новую версию спортивного седана G70. Новинка будет доступна в четырех комплектациях – Elegance, Advance, Supreme и Sport – по цене от 3 млн 545 тыс. рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Размеры Genesis G70 Shooting Brake совпадают с размерами седана Genesis G70: длина 4685 мм, ширина 1850 мм и высота 1400 мм при колесной базе 2835 мм. Объем багажника нового универсала составляет 465 литров – это на 40% больше, чем у седана G70.

Фирменная радиаторная решетка Crest Grille универсала G70 Shooting Brake, выполненная в единой с седаном G70 стилистике, установлена ниже уровня фар Quad Lamps, которые расширяются в стороны. Задняя оптика Quad Lamps, олицетворяющая дизайнерскую философию бренда Genesis, также расширяется в стороны. При взгляде сбоку внимание на себя обращает сочетание дверцы багажника с единым стеклом и цельным обтекаемым спойлером. Дизайн салона нового Genesis G70 Shooting Brake повторяет оформление интерьера седана G70.

На российском рынке новый Genesis G70 Shooting Brake будет представлен с двумя бензиновыми двигателями объемом 2,0 л – мощностью 197 или 247 л. с. Все автомобили оснащены системой полного привода, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой переключения режимов движения Drive Mode.

В исполнении Elegance универсал G70 Shooting Brake с двигателем мощностью 197 л.с. имеет фронтальные подушки безопасности, передние боковые подушки безопасности, коленную подушку безопасности водителя и центральную подушку безопасности. Также в списке доступного оснащения – система рулевого управления с электроусилителем на рулевой рейке, ABS, ESC, MCB (система предотвращения вторичных столкновений), система помощи при трогании на подъеме, крепления ISOFIX на заднем сиденье и др.

Стандартно новый универсал Genesis G70 Shooting Brake оснащается полностью светодиодными фарами, задними фонарями со светодиодами и проекцией на дорожное покрытие, датчиком света. При входе в автомобиль водителя и пассажиров встречает подсветка околодверного пространства с логотипом Genesis.

Среди функций комфорта – система бесключевого доступа в салон и запуска двигателя, электростеклоподъемники всех дверей, передние и задние датчики парковки, двухзонный климат-контроль, обогрев руля, электрорегулируемые сиденья водителя и переднего пассажира, складывающаяся в пропорции 40:20:40 спинка заднего сиденья и круиз-контроль. Опционально для заказа доступен интеллектуальный круиз-контроль с функцией полной остановки и начала движения.

В список стандартного оснащения нового универсала Genesis G70 Shooting Brake также включены панель приборов Supervision с цветным 8-дюймовым дисплеем, 18-дюймовые легкосплавные диски оригинального дизайна и отделка сидений натуральной кожей.

Комплектация Advance (от 3 млн 875 тыс. руб.) дополнительно предлагает проекционный дисплей, функцию вентиляции передних сидений, электропривод крышки багажника, фары с интеллектуальной системой управления светом, систему мониторинга слепых зон с ассистентом выезда с парковки задним ходом и ассистентом перестроения, системы автоматического торможения спереди и предотвращения столкновения при повороте налево на перекрестке, а также ассистент удержания в полосе движения. Автомобиль предлагается с двигателем мощностью 197 л. с.

Исполнение Supreme (от 4 млн 350 тыс. руб.) доступно с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 197 л.с. и дополнительно предлагает систему кругового обзора, 19-дюймовые легкосплавные диски дизайна «10 спиц», высококлассную аудиосистему Lexicon с 15 динамиками, 12,3-дюймовую цифровую 3D приборную панель и электропривод рулевой колонки.

Версию Sport (от 4 млн 315 тыс. руб.) с двигателем мощностью 247 л.с. отличают алюминиевые вставки в салоне, 19-дюймовые легкосплавные диски темного оттенка, отделка элементов экстерьера темным хромом, отделка интерьера «Спорт», тормозные механизмы Brembo и металлические накладки на педали.

Фото: Genesis