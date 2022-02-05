Haval в январе 2022 года увеличил продажи в России в 2 раза

Российские дилеры Haval в январе реализовали 3228 автомобилей, что в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. Такие высокие показатели стали возможны, в частности, благодаря наращиванию производства в Тульской области (с сентября завод Haval работает в две смены) и стабильному развитию дилерской сети, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Бестселлером Haval на российском рынке в январе стал компактный кроссовер Haval Jolion с показателем 1410 проданных автомобилей. В результате он вошел в ТОП-20 самых продаваемых моделей на российском авторынке, констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ». Напомним, ранее завод Haval в Тульской области начал производство обновленных кроссоверов Haval F7 и кросс-купе F7x нового модельного года, которые поступят в продажу в феврале.

На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника - Dargo и Wey Tank 300, производство которых, по данным источников, также планируется наладить на российском заводе Haval.

Какие еще модели могут появиться на российском рынке - смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Haval