Kia Rio в 2021 году стал лидером рынка в Москве, Подмосковье и Петербурге

На трех крупнейших региональных рынках бестселлером среди новых автомобилей в минувшем году стала одна модель. Это установили эксперты агентства «АВТОСТАТ», проанализировав соответствующие данные АО «Электронный паспорт».

Так, по итогам 2021 года модель Kia Rio (с учетом Rio X) оказалась самой популярной у жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Напомним, что перечисленные регионы образуют тройку лидеров по объему рынка новых легковых машин в нашей стране.

В российской столице автомобили этого семейства за весь год были куплены в количестве 5203 единиц. По этому показателю Kia Rio опередил кроссовер Hyundai Creta и лифтбек Volkswagen Polo (3617 и 3575 шт. соответственно).

В Московской области корейская модель разошлась тиражом в 3361 новый экземпляр. При этом в ТОП-3 тут попали еще два «корейца» – тот же кроссовер Hyundai Creta (2610 шт.) и седан Hyundai Solaris (2259 шт.).

Аналогичная очередность наблюдается и на рынке Северной столицы. В 2021 году петербуржцы приобрели 1721 автомобиль семейства Kia Rio, 1708 кроссоверов Hyundai Creta и 1472 седана Hyundai Solaris.

Напомним, что в целом по России самым популярным автомобилем по итогам прошлого года стала LADA Vesta. А Kia Rio занял третье место, пропустив вперед еще и LADA Granta.

Эти и другие модели можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: Kia