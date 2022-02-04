Subaru привезет в Россию кроссовер Ascent нового поколения

Компания Subaru анонсировала появление в России новой версии внедорожного универсала Outback c 2,4-литровым бензиновым турбомотром, который сейчас доступен на американском рынке. Как рассказал порталу Autonews.ru официальный представитель японской марки, такая модификация должна дебютировать на нашем рынке в начале следующего года. В настоящее время эта модель предлагается в нашей стране с безальтенативным 2,5-литровым атмосферником мощность 188 л.с., который работает в сочетании с вариатором и системой полного привода. Также в планах Subaru – привезти большой кроссовер Ascent. Однако, скорее всего, до России доберется автомобиль уже следующего поколения, который дебютирует через два-три года.

Напомним, в начале 2022 года российские дилеры Subaru начали продажи обновленного среднеразмерного полноприводного кроссовера Subaru Forester 2022 модельного года. Стоимость новинки составляет от 3 млн 049 тыс. рублей. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в середине лета 2022 года в России также должны появиться специальная серия компактного кроссовера Subaru XV и абсолютно новое поколение спорткара Subaru WRX.

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Фото: Subaru