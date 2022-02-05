Рынок электромобилей с пробегом в 2021 году вырос на 69%

За весь прошлый год в России было куплено 9070 подержанных электрокаров, что на 69% больше, чем в 2020 году. Такие данные приводят эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев соответствующую статистику* по вторичному рынку легковых автомобилей. Эксперты отмечают, что продажи электромобилей с пробегом в нашей стране растут уже восьмой год подряд, т.е. с 2014-го.

Три четверти (77%) рынка б/у электрокаров приходится на продукцию Nissan. Так, в 2021 году жители РФ приобрели 6977 подержанных экземпляров модели Nissan Leaf, что на 43% больше, чем годом ранее.

На втором месте марочного рейтинга находится Tesla (818 шт.), продажи которой на «вторичке» увеличились в 5 раз. Третью позицию здесь занимают электромобили с пробегом от BMW (441 шт.), рыночный объем которых за год вырос в 4,4 раза. Отметим еще и Mitsubishi (168 шт.; +54%). Результаты других брендов на вторичном рынке электрокаров составляют менее сотни единиц.

Как уже сообщалось выше, самой популярной моделью среди б/у электромобилей является Nissan Leaf. Второе место в этом модельном рейтинге по итогам 2021 года заняла BMW i3 с показателем 435 штук. Далее следуют две модели Tesla – Model 3 и Model S (375 и 283 шт. соответственно). Замыкает ТОП-5 Mitsubishi i-MiEV (160 шт.). Отметку в сотню перепроданных электрокаров преодолевает и Tesla Model X (152 шт.). У остальных моделей эти показатели меньше.

В чем различия между рынком и эксплуатацией электромобилей в России и Канаде? Об этом подробно расписано в нашем специальном материале.

* На основе данных АО «Электронный паспорт»

Фото: АВТОСТАТ