«НЕФАЗ» в 2021 году установил новый производственный рекорд

Нефтекамский автозавод установил новый производственный рекорд: по предварительным данным экономических служб, объем отгрузки товарной продукции в 2021 году составил 33 млрд 312 млн рублей. В частности, отгружено 1787 пассажирских автобусов, 339 электробусов, 1457 единиц полуприцепной и 1627 единиц прицепной техники, 8096 спецнадстроек, в том числе 7551 самосвальная установка, 249 вахтовых салонов. При этом доля опытных образцов новых моделей в объеме отгруженной товарной продукции составила 9,1%, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, камазовская техника уже более трех лет вносит большой вклад в улучшение экологической обстановки российской столицы, куда поставлены свыше 700 электробусов КАМАЗ-6282, собранных на «НЕФАЗе» и сборочном производстве на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе в Москве.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», КАМАЗ предварительно заложил в бизнес-план на 2022 год производство 450 электробусов и планирует принять участие в новом тендере на их поставку в адрес «Мосгортранса». Кроме того, инженеры Научно-технического центра КАМАЗа ведут постоянную работу по улучшению потребительских характеристик электробуса и уже внедрили ряд улучшений, направленных на повышение качества обслуживания и комфорта пассажиров. Также в компании разработана сочлененная модель электробуса («гармошка») – в данный момент она проходит тестовую эксплуатацию в Москве на маршруте т34. При успешном прохождении тест-драйва город планирует закупать такой транспорт для обслуживания маршрутов с высоким пассажиропотоком.

Как говорил ранее генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, помимо Москвы высокий интерес к камазовским электробусам проявляют и различных регионах. Среди них – Казань, Белгород, Сочи, Сахалин, Санкт-Петербург, причем некоторые из этих городов уже успели в тестовом режиме опробовать новый вид транспорта на городских маршрутах. В 2022 году КАМАЗу предстоит, исходя из ограничений реализации, обусловленных ценой электробуса, сформировать несколько проектов дальнейшего развития этого направления. По словам Сергея Когогина, сегодня электробусами интересуется арабский мир, и первым шагом в 2022 году станет серия тестов электробуса за рубежом.

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Фото: КАМАЗ