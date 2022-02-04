ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам января 2022 года

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в январе остается компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 4153 автомобилей, что на 27% ниже показателя годичной давности, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Второе место занял внедорожник Renault Duster с показателем 3021 проданная машина (+5%). Третий результат показал кроссовер Toyota RAV4 – 2762 автомобиля, что на 19% больше по сравнению с прошлым годом. Далее идет семейство внедорожников LADA Niva, разошедшееся тиражом в 2555 экземпляров (-9%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз Nissan Qashqai, чьи продажи увеличились на 38% до 1874 машин.

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам января также вошли Kia Seltos (1754 шт., +17%), Nissan X-Trail (1618 шт., +47%), Mazda CX-5 (1456 шт., -7%), Haval Jolion (1410 шт.) и Volkswagen Tiguan (1238 шт., -37%).

Во сколько обходится содержание этих и других кроссоверов, предлагаемых на российском рынке – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Hyundai