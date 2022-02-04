Банкавто: в декабре на покупку новых автомобилей россияне потратили более 271 млрд рублей

Затраты выросли по всем сегментам машин, кроме китайских, корейских и А-класса. Банкавто (цифровая платформа РГС Банка) и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость* в декабре 2021 года. По результатам исследования, данный показатель составил 271 млрд 473,1 млн рублей, что на 11% больше, чем месяцем ранее (в ноябре – 244 млрд 178,4 млн рублей). При этом в первый зимний месяц суммарно было продано 126,2 тыс. машин (на 6% больше, чем в ноябре – 119,6 тыс. шт.). Традиционно россияне тратят больше всего денег на покупку автомобилей сегмента SUV, на который в декабре пришлось 67% финансовой емкости рынка. По происхождению марок лидерство в этом плане сохраняют европейские (доля в декабре – 37%). Отдельно стоит отметить, что рост продаж и финансовой емкости затронул практически все сегменты российского рынка. Исключение составили лишь автомобили А-класса, а также китайских и корейских брендов, которые «просели» как в количественном, так и в денежном выражении. Доля премиум-сегмента увеличилась, массового – снизилась В декабре выросла доля машин премиального сегмента в финансовой емкости рынка – до 29% (26% – в ноябре) на фоне снижения доли массового сегмента с 74% до 71%. В последний месяц года жители РФ потратили на покупку новых автомобилей премиум-сегмента 78 млрд 390,2 млн рублей, что на 24% больше, чем в ноябре, а на марки массового сегмента – 193 млрд 82,9 млн рублей (+7%).

«Китайцы» и «корейцы» упали, остальные – выросли Как и прежде, покупатели автомобилей в нашей стране отдают предпочтение европейским маркам. По итогам декабря их доля в общем объеме потраченных средств выросла до 37% (в ноябре – 36%). В последний месяц года новые легковые автомобили европейских брендов разошлись тиражом в 34 тыс. единиц, что соответствует сумме затраченных денег в 101 млрд 551,1 млн рублей. На второй строчке по объему потраченных средств снова оказались японские марки – 70 млрд 864,9 млн рублей. При этом доля «японцев» в финансовой емкости рынка за месяц также увеличилась: с 22% до 26%. Особо стоит отметить, что у европейских и японских брендов в декабре наблюдался рост как продаж автомобилей, так и финансовой емкости, наравне с аналогичными тенденциями у российских и американских марок. А вот корейские и китайские бренды ушли в «минус». Так, «корейцы», которые занимают третье место по объему потраченных средств (44 млрд руб.), за месяц «просели» в штуках на 18%, в деньгах – на 15%. Как следствие, их доля в финансовой емкости рынка в декабре сократилась до 16% (в ноябре – 21%). Наряду с корейскими ухудшили свои результаты и китайские марки. В декабре их продажи по отношению к ноябрю снизились в количественном выражении на 7%, а в денежном – на 4%. В результате это привело к сокращению доли в финансовой емкости рынка с 10% до 9%.

Российские марки оказались впереди китайских Если в предыдущие месяцы китайские бренды опережали российские по объему потраченных на их приобретение средств, то в декабре ситуация поменялась. Так, на автомобили из КНР в конце 2021 года было потрачено 23 млрд 228,2 млн рублей, а на отечественные – 28 млрд 918,3 млн рублей. При этом российские бренды за месяц выросли как в штуках (+16%), так и в деньгах (+21%). Это способствовало увеличению их доли в финансовой емкости – с 10% до 11%. Как отмечает руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов, по декабрьским продажам «китайцы» в 2,5 раза отстали от российских марок, и если бы не их средневзвешенная цена, то и в деньгах отставание могло быть очень серьезным. «Сегодня средневзвешенная цена нового китайского автомобиля вдвое выше, чем у российского. Именно это обстоятельство помогло сгладить разницу в финансовой емкости рынка, но все равно оказалось недостаточным для того, чтобы «китайцы» вновь опередили «наших», – объясняет эксперт. Также стоит упомянуть и об американских брендах, на покупку автомобилей которых в декабре было потрачено 2 млрд 878,9 млн рублей. Это на 12% больше, чем в ноябре. Несмотря на прирост, доля «американцев» в финансовой емкости российского рынка остается наименьшей по сравнению с другими марками – всего лишь на уровне 1%.