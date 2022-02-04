Банкавто: в декабре на покупку новых автомобилей россияне потратили более 271 млрд рублей

Затраты выросли по всем сегментам машин, кроме китайских, корейских и А-класса.
Банкавто (цифровая платформа РГС Банка) и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость* в декабре 2021 года. По результатам исследования, данный показатель составил 271 млрд 473,1 млн рублей, что на 11% больше, чем месяцем ранее (в ноябре – 244 млрд 178,4 млн рублей). При этом в первый зимний месяц суммарно было продано 126,2 тыс. машин (на 6% больше, чем в ноябре – 119,6 тыс. шт.).
Традиционно россияне тратят больше всего денег на покупку автомобилей сегмента SUV, на который в декабре пришлось 67% финансовой емкости рынка. По происхождению марок лидерство в этом плане сохраняют европейские (доля в декабре – 37%). Отдельно стоит отметить, что рост продаж и финансовой емкости затронул практически все сегменты российского рынка. Исключение составили лишь автомобили А-класса, а также китайских и корейских брендов, которые «просели» как в количественном, так и в денежном выражении.
Доля премиум-сегмента увеличилась, массового – снизилась
В декабре выросла доля машин премиального сегмента в финансовой емкости рынка – до 29% (26% – в ноябре) на фоне снижения доли массового сегмента с 74% до 71%. В последний месяц года жители РФ потратили на покупку новых автомобилей премиум-сегмента 78 млрд 390,2 млн рублей, что на 24% больше, чем в ноябре, а на марки массового сегмента – 193 млрд 82,9 млн рублей (+7%).
«Китайцы» и «корейцы» упали, остальные – выросли
Как и прежде, покупатели автомобилей в нашей стране отдают предпочтение европейским маркам. По итогам декабря их доля в общем объеме потраченных средств выросла до 37% (в ноябре – 36%). В последний месяц года новые легковые автомобили европейских брендов разошлись тиражом в 34 тыс. единиц, что соответствует сумме затраченных денег в 101 млрд 551,1 млн рублей.
На второй строчке по объему потраченных средств снова оказались японские марки – 70 млрд 864,9 млн рублей. При этом доля «японцев» в финансовой емкости рынка за месяц также увеличилась: с 22% до 26%.
Особо стоит отметить, что у европейских и японских брендов в декабре наблюдался рост как продаж автомобилей, так и финансовой емкости, наравне с аналогичными тенденциями у российских и американских марок. А вот корейские и китайские бренды ушли в «минус».
Так, «корейцы», которые занимают третье место по объему потраченных средств (44 млрд руб.), за месяц «просели» в штуках на 18%, в деньгах – на 15%. Как следствие, их доля в финансовой емкости рынка в декабре сократилась до 16% (в ноябре – 21%).
Наряду с корейскими ухудшили свои результаты и китайские марки. В декабре их продажи по отношению к ноябрю снизились в количественном выражении на 7%, а в денежном – на 4%. В результате это привело к сокращению доли в финансовой емкости рынка с 10% до 9%.
Российские марки оказались впереди китайских
Если в предыдущие месяцы китайские бренды опережали российские по объему потраченных на их приобретение средств, то в декабре ситуация поменялась. Так, на автомобили из КНР в конце 2021 года было потрачено 23 млрд 228,2 млн рублей, а на отечественные – 28 млрд 918,3 млн рублей. При этом российские бренды за месяц выросли как в штуках (+16%), так и в деньгах (+21%). Это способствовало увеличению их доли в финансовой емкости – с 10% до 11%.
Как отмечает руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов, по декабрьским продажам «китайцы» в 2,5 раза отстали от российских марок, и если бы не их средневзвешенная цена, то и в деньгах отставание могло быть очень серьезным. «Сегодня средневзвешенная цена нового китайского автомобиля вдвое выше, чем у российского. Именно это обстоятельство помогло сгладить разницу в финансовой емкости рынка, но все равно оказалось недостаточным для того, чтобы «китайцы» вновь опередили «наших», – объясняет эксперт.
Также стоит упомянуть и об американских брендах, на покупку автомобилей которых в декабре было потрачено 2 млрд 878,9 млн рублей. Это на 12% больше, чем в ноябре. Несмотря на прирост, доля «американцев» в финансовой емкости российского рынка остается наименьшей по сравнению с другими марками – всего лишь на уровне 1%.
Две трети денег ушло на SUV
Кроссоверы и внедорожники сохраняют абсолютное большинство на российском рынке. Так, в декабре на их долю пришлось 54% от всех продаж и 67% – от потраченных денежных средств, т.е. две трети от общего объема. При этом доля сегмента SUV в разрезе финансовой емкости немного снизилась (69% – в ноябре). Всего же в первый зимний месяц было куплено 68,4 тыс. новых кроссоверов и внедорожников на сумму 182 млрд 740,6 млн рублей.
Второе место на нашем рынке занимает сегмент В – за декабрь россияне приобрели 38,2 тыс. таких автомобилей, потратив на них 39 млрд 232,3 млн рублей. Этот сегмент существенно отстает от лидера – примерно в 2 раза по продажам и почти в 5 раз по деньгам. По итогам декабря доля сегмента В составила 14% от финансовой емкости рынка.
Эксперт маркетплейса Банкавто Сергей Власов, считает, что SUV будет и дальше оставаться самым популярным сегментом российского авторынка. «Сегодня практически у каждого производителя, представленного на нашем рынке, есть в линейке кроссоверы или внедорожники. Более того, некоторые производители, как те же «китайцы» или Nissan, продают исключительно автомобили сегмента SUV. А среди всех трех сотен моделей, официально продаваемых в России, половину занимают как раз кроссоверы или внедорожники. Тут идет нешуточная борьба за покупателя. К примеру, если мы возьмем декабрьский рейтинг бестселлеров, то среди первых 25 моделей 14 относятся к SUV. При этом в декабре самым популярным автомобилем этого сегмента стала «Нива», которой удалось опередить не только Renault Duster, но и многолетнего лидера среди SUV – кроссовер Hyundai Creta. Все это создает серьезные предпосылки к тому, что сегмент кроссоверов и внедорожников будет и дальше пользоваться особой любовью у россиян», – заметил он.
На долю остальных сегментов в декабре суммарно пришлось 19% от всей финансовой емкости рынка, что составляет почти 50 млрд рублей. При этом только в сегменте А было зафиксировано снижение суммы затраченных денежных средств по отношению к ноябрю (-52% до 108 млн руб.). Во всех же остальных сегментах был отмечен прирост, а сильнее всего он был среди пикапов (+131% до 3,7 млрд руб.).
* Финансовая емкость – сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.
Фото: Бизнес Кар, Haval, АВТОСТАТ, LADA