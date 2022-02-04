Kia Rio в январе 2022 года стала самым продаваемым автомобилем в России

Самой продаваемой моделью в России по итогам января стала Kia Rio, чья реализация снизилась на 20% и составила 6206 автомобилей, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Второе место заняла LADA Vesta с показателем 5953 машины, что на 6% меньше по сравнению с предыдущим годом. Третий результат показала LADA Granta – 5526 проданных автомобилей (-28%), отмечается в обзоре российского авторынка за январь 2022 года.

Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи увеличились на 41% до 4898 единиц. Лидером среди моделей SUV остается Hyundai Creta, разошедшаяся тиражом в 4153 экземпляра (-27%). Внедорожник Renault Duster был реализован в количестве 3021 экземпляр, что на 5% выше показателя годичной давности. Кроссовер Toyota RAV4 выбрали 2762 покупателя – на 19% больше, чем годом ранее. Совокупные продажи внедорожников LADA Niva Travel и Niva Legend в прошлом месяце составили 2555 автомобилей (-9%). Реализация универсала LADA Largus снизилась на 6% до 2237 штук. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз лифтбек Volkswagen Polo с показателем 2161 реализованная машина (-34%).

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Фото: Kia