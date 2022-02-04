АВТОВАЗ в январе 2022 года снизил продажи в России на 17%

АВТОВАЗ в январе реализовал на российском рынке 18045 автомобилей LADA – это на 17% меньше, чем годом ранее. В результате рыночная доля LADA составила 19,7% против 23% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером АВТОВАЗа в прошлом месяце остается LADA Vesta, чья реализация составила 5953 автомобиля (-6%). Второй результат показала LADA Granta – 5526 проданных машин (-28%). Совокупные продажи внедорожников LADA Niva Travel и Niva Legend в прошлом месяце составили 2555 автомобилей, что на 9% ниже показателя годичной давности. Далее идет универсал LADA Largus с показателем 2237 реализованных автомобилей (-6%). Реализация модели LADA XRAY составила 1042 штуки (-34%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале АВТОВАЗ начал продажи внедорожника LADA Niva Travel в специальном черном исполнении [BLACK] и c расширенным набором опций. Стоимость новинки составляет от 972,9 тыс. рублей.

Фото: ГК «Прагматика»