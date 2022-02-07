Более 55 тысяч клиентов воспользовались дистанционными услугами Renault в 2021 году

По итогам 2021 года более 55 тысяч потребителей воспользовались дистанционными услугами по продаже и обслуживанию автомобилей Renault. Эта услуга показала двукратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Стоит отметить, что осенью прошлого года обновился сервис одобрения онлайн-кредитов: он стал более удобным и последовательным, пользователю достаточно ввести минимум данных для получения предварительного согласования. После этого он может органично получить полное одобрение кредита, авторизовавшись через «Госуслуги».

Также в сентябре был запущен обновленный раздел Renault Selection с онлайн-каталогом автомобилей с пробегом в наличии у официальных дилеров Renault. Он отличается улучшенным интерфейсом, дизайном в соответствии с новыми бренд-стандартами Renault и большим акцентом на собственных программах сертификации – Renault Selection и Selection+. Помимо официального сайта, обновленный каталог доступен на сайтах дилеров. Также в июне на них стал доступен инструмент trade-in оценки, а в ноябре все платформы дилерских сайтов обновили свой дизайн в соответствии с новым фирменным стилем Renault.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году российские дилеры Renault реализовали 131552 автомобиля – на 2% больше по сравнению с предыдущим годом. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7,9% против 8,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Какие еще модели Renault (и не только) могут появиться на российскмо рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Renault