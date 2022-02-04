Рынок автомобилей с пробегом упал в 6 регионах РФ | АВТОСТАТ

Рынок автомобилей с пробегом упал в 6 регионах РФ

0

Рынок автомобилей с пробегом упал в 6 регионах РФ

Покупка автомобиля с пробегом: мнение российских автовладельцев
Все опросы

Несмотря на то, что в 2021 году российский вторичный рынок показал рост (+8%), в 6 регионах нашей страны было зафиксировано его падение. Такую информацию* подготовили эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Сильнее всего рынок легковых автомобилей с пробегом в минувшем году упал на Сахалине (-8%). На Чукотке он сократился на 4%. В Мурманской, Кировской областях и Республике Коми данный показатель составил -1%. А минимальное его значение отмечено в Архангельской области (-0,2%).

Во всех остальных субъектах РФ вторичный рынок продемонстрировал положительную динамику, причем в 16 из них он оказался двузначным (не менее 10%). И здесь особо стоит выделить Тыву и Чечню, где продажи подержанных машин увеличились более чем на 30%.

Более подробная информация о состоянии 30 крупнейших региональных рынков легковых автомобилей с пробегом содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

* На основе данных АО «Электронный паспорт»

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилипродаживторичный рынокрегионыавтомобили с пробегом

Подписывайтесь
на наш телеграм-канал или на email рассылку

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно