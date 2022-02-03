Российские автоконцерны могут свернуть сборку в Казахстане

Российские автоконцерны, в последние годы активно инвестировавшие в создание сборочных производств в Казахстане, могут остановить производство в стране и потерять свои вложения. Как рассказали газете «Ведомости» участники отрасли, их беспокоит намерение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пересмотреть ставки утилизационного сбора на автомобили.

По словам российских автопроизводителей, в случае отмены утильсбора рынок уравняет цены местного автопроизводителя и импорта, а затраты на доставку и сборку машинокомплектов будут по-прежнему включены в себестоимость автомобилей, выпускаемых местными сборочными предприятиями, что скажется на конкурентоспособности. Кроме того, утрата статуса отечественного производителя приведет к блокировке доступа к госзакупкам в Казахстане.

Напомним, российские автомобили LADA и УАЗ выпускаются на заводе «Сарыаркаавтопром» в Кустанае, коммерческая техника «Группы ГАЗ» и «Уралы» – на заводе «Семаз» в Семипалатинске (Семей). У КАМАЗа есть собственный сборочный завод в Акмолинской области.

«Что касается намерений правительства Казахстана пересмотреть размер утильсбора на автомобили, то мы готовы к любому развитию ситуации. Казахстан – очень важный рынок для УАЗа, и мы примем любое решение правительства республики», – заявил ранее агентству «АВТОСТАТ» руководитель экспортного направления УАЗа Алексей Заболотнов.

Согласно данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в 2021 году производство автомобилей на территории республики выросло на 20% и составило 92839 единиц. При этом казахстанские дилеры реализовали 73178 легковых и легких коммерческих автомобилей местного производства, что на 9,5% больше по сравнению с 2020 годом. В результате доля отечественного автопрома в продажах новых машин официальными дилерами составила 62,2%. Кроме того, экспортные поставки казахстанских автомобилей в Россию, Узбекистан, Беларусь и другие страны по итогам 2021 года выросли на 49% и составили 12103 единиц.

Подробнее о том, как кризис в Казахстане может повлиять на российский автопром – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОВАЗ