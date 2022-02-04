В России могут возобновить программу утилизации старых автомобилей. Такое предложение прозвучало в ходе онлайн-встречи президента России Владимира Путина с членами «Деловой России». Глава государства попросил первого вице-премьера Андрея Белоусова проработать идею перезапуска программы, подключив к вопросу Минпромторг, пишет портал Autonews.ru.

В свою очередь, А.Белоусов поддержал возобновление утилизационной программы, отметив, что в 2014 и 2015 году она сыграла важную роль в стимулировании спроса на авторынке. При этом, по мнению первого вице-премьера, нужно правильно выбрать момент, чтобы эту программу запустить, поскольку сейчас из-за глобального дефицита электронных компонентов российский и мировой автопром находится в такой ситуации, что ограничения лежат со стороны производства, а не стороны спроса.

Напомним, впервые программа утилизации старых автомобилей была запущена в России в 2010 году. Согласно ее условиям машину старше десяти лет можно сдать в утиль и получить сертификат на скидку в 50 тыс. рублей на покупку легкового автомобиля или до 350 тыс. руб. на приобретение грузовика. Утилизационная программа неоднократно продлевалась, в зависимости от динамики спроса на авторынке, а в 2019 году была прекращена. В общей сложности на ее реализацию из федерального бюджета было выделено около 30 млрд рублей.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на середину 2021 года в России насчитывалось более 45 млн легковых автомобилей. При этом 60% легковых автомобилей в нашей стране – старше 10 лет, а их средний возраст составляет почти 14 лет.

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