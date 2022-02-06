Петербургский завод Nissan в 2021 году увеличил производство на 17%

Петербургский завод Nissan по итогам 2021 года выпустил 45040 автомобилей, что на 17% больше по сравнению с предыдущим годом. Стоит отметить, что с ноября прошлого года предприятие работает в две смены. На сегодняшний день численность сотрудников завода составляет около 2000 человек, сообщает пресс-служба Nissan.

Самой массовой моделью на российском конвейере Nissan остается кроссовер Qashqai с показателем 22156 машин (+17%). Производство кроссовера X-Trail в прошлом году составило 20312 автомобилей (+18%), флагманского кроссовера Murano – 2572 единицы (+20%). Стоит отметить, что в апреле 2021 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовало производство кроссоверов Nissan Qashqai и Nissan X-Trail с системой ProPilot, представляющей из себя первый уровень системы автономного вождения, а также новыми фирменными функциями Nissan Connected Services.

Бестселлером Nissan на российском рынке в прошлом году стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи снизились на 7,4% и составили 20474 штуки. Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 19010 реализованных машин, что на 6,1% ниже показателя годичной давности. Продажи полноразмерного кроссовера Murano составили 2617 экземпляров, что на 7% ниже результата годичной давности.

Кроме того, в 2021 году компания Nissan поставила на экспорт в Казахстан и Беларусь 4424 автомобиля российского производства, что на 37% больше по сравнению с предыдущим годом.

Полный список дилеров Nissan (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: Nissan