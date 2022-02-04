Авторынок Литвы в январе снизился на 1%

Всю вторую половину 2021 года литовский рынок испытывал падение и, судя по результатам января 2022 года, все еще не смог переломить тенденцию: год начался с «минуса», хотя и небольшого. В первый месяц года в стране было зарегистрировано 2527 новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 0,7% меньше, чем год назад. Такие предварительные данные сообщил портал AutoTyrimai, со ссылкой на цифры, предоставленные госпредприятием «Регитра». При этом рынок легковых автомобилей в январе снизился на 2,7% до 2 251 единицы, а легких коммерческих автомобилей, напротив, вырос – на 20% до 276 экземпляров.

В марочном рейтинге на рынке новых легковых автомобилей в Литве отмечены небольшие изменения. И хотя лидирует, как и в декабре, японская Toyota с результатом в 601 проданный автомобиль, но на второе место вышла Skoda (поднялась на одну позицию), машины которой были куплены в количестве 211 штук. На третьем оказался Jeep (207 шт.). Немецкий Volkswagen, который в декабре был вторым, в январе занял лишь четвертое место (170 шт.), а замыкает ТОП-5 французский бренд Renault (140 шт.). В премиальном сегменте лидерство продолжает удерживать Audi, которую купили в количестве 69 экземпляров.

В модельном рейтинге января на первое место вышел Toyota RAV4, реализованный в количестве 227 единиц. В пятерку лидеров также вошли Jeep Renegade (127 шт.), Toyota Corolla (120 шт.), Skoda Octavia (111 шт.) и Toyota С-HR (107 шт.). В сегменте легких коммерческих автомобилей первенствовал Renault Master с результатом 98 машин.

В первый месяц 2022 года на литовском рынке дебютировал небольшой внедорожник Taigo от Volkswagen, первый электромобиль Born и электрический внедорожник Kia EV6. Эксперты отмечают, что в стране продолжается рост продаж новых электромобилей. За месяц жители Литвы приобрели 90 электрокаров (EV), что на 143,2% больше, чем год назад (37 шт.). Самая популярная модель в электро-сегменте – Porsche Taycan (21 шт.).

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Фото: Toyota