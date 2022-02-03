Kia в январе 2022 года снизила продажи в России на 18%

Российские дилеры Kia в январе реализовали 12321 автомобиль – это на 18% меньше, чем годом ранее. В результате рыночная доля марки Kia, согласно собственным оценкам компании, составила 12,4%, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как отмечается, вызванные глобальными проблемами автопрома сложности с наличием автомобилей продолжают влиять на результаты продаж.

Бестселлером Kia на российском рынке остается Rio – в прошлом месяце было реализовано 6206 седанов и кросс-хэтчбеков этой модели (-20%). Второе место по объему продаж в линейке Kia в России занял компактный кроссовер Seltos, который выбрали 1754 покупателя (+17%). Третий результат показал обновленный седан Cerato – 870 автомобилей (+51%).

Далее следует кроссовер Sportage, который разошелся в количестве 868 экземпляров (-52%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Kia на этот раз кроссовер Soul с показателем 737 реализованных машин (+48%). Стоит также отметить, что продажи обновленного семейства Ceed в минувшем месяце выросли на 87% и составили 636 автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Kia сертифицировала обновленный представительский седан Kia K9, который ранее на российском рынке был представлен под названием К900. Кроме того, в первой половине 2022 года в нашей стране начнутся продажи кроссовера Sportage пятого поколения, а во втором полугодии появится электрический кроссовер Kia EV6.

Какие еще модели, в том числе и других брендов, можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Kia



