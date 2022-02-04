Chevrolet в 2021 году увеличила продажи в России на 87%

Российские дилеры Chevrolet в 2021 году реализовали 1046 автомобилей – это на 87% больше, чем годом ранее. Прошлогодний результат стал вторым рекордом для GM Россия с 2016 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, в июне прошлого года на российском рынке стал доступен флагманский внедорожник Chevrolet Tahoe нового поколения, а в сентябре в продажу поступил компактный кроссовер Trailblazer нового поколения, ставший «входным билетом» в линейку премиальных SUV американской марки. Как отмечается, новые модели динамично повлияли на рост продаж: расширенный портфель позволил охватить как новые сегменты аудитории, так и обновить предложение для поклонников бренда.

Вы можете проверить наличие всех новых автомобилей Chevrolet в салонах официальных дилеров марки на сайте «Цена Авто».

Фото: Chevrolet