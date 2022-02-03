Geely в январе 2022 года увеличила продажи в России более чем в 3 раза

Российские дилеры Geely в январе реализовали 1863 автомобиля, что в 3,4 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Самой продаваемой моделью Geely на российском рынке в прошлом месяце стал компактный кроссовер Coolray с показателем 783 реализованных автомобиля (рост в 7,4 раза), сообщает пресс-служба автопроизводителя. Второе место по популярности занял новый кроссовер Geely Atlas Pro, чьи продажи составили 416 машин. Эта модель стала первым автомобилем в массовом сегменте с технологией «мягкого гибрида», а с января 2022 года Geely Atlas Pro получил на российском рынке новую доступную модификацию с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 177 л.с., 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Замыкает тройку бестселлеров Geely кроссовер Atlas, на котором остановили свой выбор 367 покупателей (+18%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во второй половине 2022 года компания Geely планирует начать продажи в России нового среднеразмерного кроссовера Monjaro, который впервые был представлен на Шанхайском автосалоне 2021 под рабочим обозначением KX-11, а на рынке Китая продается под названием Xingyue L. С этой моделью Geely впервые войдет в сегмент D-SUV на российском рынке.

Во сколько обходится содержание автомобиля Geely (и не только) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Geely