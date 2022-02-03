Доля продаж дизельных легковых автомобилей в России превысила 8%

По итогам 2021 года в России было реализовано 125,5 тыс. новых легковых машин, оснащенных дизельным двигателем. Это на 13% больше, чем в 2020 году. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки к форуму автобизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка» (подробности и регистрация – здесь).

Учитывая тот факт, что продажи дизельных машин выросли сильнее рынка (+4%, по данным АЕБ), их доля за год увеличилась с 7,5% до 8,2%. Таким образом, этот показатель снова превысил 8%-ную отметку.

Наиболее популярной у россиян маркой автомобилей с «дизелем» является BMW. Так, за весь прошлый год дизельные модели баварского бренда разошлись тиражом в 32 тыс. единиц – на 5% больше, чем в 2020-м. С заметным отставанием от лидера, второе место в данном рейтинге занимает другой производитель из Германии – Mercedes-Benz (19 тыс. шт.; +30%).

Далее с примерно равными результатами располагаются Renault (11,9 тыс. шт.; +86%), Toyota (11,7 тыс. шт.; -14%) и Hyundai (11,4 тыс. шт.; +99%). Объемы продаж дизельных легковых машин других марок составляют менее 10 тыс. единиц, а все они оказываются пределами ТОП-5.

А вот в модельном рейтинге самых продаваемых автомобилей с «дизелем» лидирует кроссовер Renault Duster с показателем 11,9 тыс. реализованных экземпляров. На втором месте находится внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который разошелся тиражом в 7 тыс. штук. Одинаковые объемы продаж (по 6,8 тыс. шт.) имеют дизельные Hyundai Santa Fe и Mercedes-Benz GLE. Замыкает пятерку лидеров среди таких машин BMW X5 (5,8 тыс. шт.).

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Фото: АВТОСТАТ