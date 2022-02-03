Казахстанский авторынок в 2021 году вырос на четверть

В Казахстане по итогам 2021 года продано 117950 новых легковых и 1056 коммерческих автомобилей, что на 25,9% выше показателя годичной давности. Как отмечают в Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), казахстанский авторынок показал высокий рост, несмотря на ситуацию с дефицитом машин вследствие пандемии, мирового ограничения с поставками, серьезной нехваткой электронных компонентов и сложностей с логистикой. По прогнозам ассоциации, тренд на увеличение продаж продолжится. Основными предпосылками роста продаж являются наращивание объемов отечественного производства, выход новых брендов на рынок, программы финансирования, которые предлагают импортеры и отечественная программа льготного кредитования.

По данным АКАБ, лидером на казахстанском авторынке в прошлом году стала Chevrolet, результат которой составил 29112 автомобилей (рост в 2,9 раза). На второе место опустилась Hyundai, увеличившая реализацию на 27,3% до 22736 машин. Третью строчку занимает Toyota – автомобили этой марки разошлись в количестве 13847 экземпляров (+32,6%). Далее следует Kia с показателем 9707 проданных машин (+61,7%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз LADA, чьи дилеры реализовали 9358 автомобилей (-46,4%).

В модельном рейтинге лидерами по итогам 2021 года стали компактные седаны Chevrolet Cobalt и Nexia, чьи продажи составили 14605 единиц и 10809 машин соответственно. Третий результат показал седан Hyundai Accent – 9063 реализованных автомобиля. Далее идет бизнес-седан Toyota Camry, на котором остановили свой выбор 5599 покупателей. Автомобили Kia Rio разошлись в количестве 5017 экземпляров.

Все эти (и другие) автомобили можно найти и на рынке России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: AllurGroup