В Узбекистане начались продажи седана Kia K8

В Узбекистане начались продажи премиального спортивного седана Kia К8, производство которого для местного рынка налажено на заводе ADM-Jizzakh в свободной экономической зоне Джизак. Планов по выводу К8 на другие рынки СНГ в настоящий момент нет, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

На рынке Узбекистана представлен К8, оснащенный двигателем Smartstream 3,5 GDI (300 л.с.) с автоматической 8-ступенчатой трансмиссией и передним приводом. Модель обладает широким набором систем безопасности Drive Wise, передовой информационно-развлекательной системой с единым панорамным дисплеем, премиальной аудиосистемой и инновационными решениями в оснащении интерьера.

Новый K8 представлен в салонах официального дистрибьютора Kia компании Roodell в Ташкенте. В линейку бренда на рынке Узбекистане входят также кроссоверы Soul, Seltos и Sorento, кроссвэн Carnival, бизнес-седан К5 и спортивный фастбек Stinger. Локальное производство моделей Kia с ноября 2020 года налажено на заводе ADM-Jizzakh компании Roodell.

Фото: Kia