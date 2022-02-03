Выпуск легковых автомобилей в 2021 году увеличился на 8%

По данным Росстата, за 2021 год с российских конвейеров сошло 1,4 млн легковых автомобилей, что на 8,2% выше показателя годичной давности. Таким образом, положительный результат зафиксирован впервые после двух лет падения.

Стоит отметить, что автопроизводители в прошлом году продолжали обновлять и расширять модельный ряд российской сборки (Kia Carnival, Haval Jolion, Aurus Senat, Genesis GV70, новые поколения Renault Duster, Hyundai Creta и Tucson, а также обновленные Kia Stinger, Picanto, Cerato и Ceed, Toyota Camry, Mitsubishi Pajero Sport, LADA Largus и др.)

Добавим также, что лидером по объемам сборки иномарок по итогам 2021 года остается петербургский завод Hyundai, выпустивший более 234 тыс. автомобилей (+6,5%). С конвейера предприятия Toyota в Санкт-Петербурге сошло 80814 кроссоверов RAV4 и бизнес-седанов Camry, что на 20% больше по сравнению с предыдущим годом. Компания Nissan на заводе в Санкт-Петербурге выпустила 45040 автомобилей – на 17% больше, чем в 2020 году. Ульяновский автозавод увеличил производство на 17% до 41442 машин.

Выпуск грузовых автомобилей в 2021 году составил 186 тыс. единиц – это на 29,9% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что КАМАЗ увеличил производство на 18%, выпустив 44136 машин. Кроме того, Горьковский автозавод в прошлом году начал выпуск бескапотного среднетоннажного грузовика «Валдай Next» и легкого коммерческого автомобиля «ГАЗель NN» нового поколения. На калужском предприятии «ПСМА Рус» стартовала сборка фургона Citroen Berlingo и компактвэна Berlingo Multispace второго поколения. Ульяновский завод «Исузу Рус» освоил производство нового малотоннажного шасси Isuzu Elf 8.0. А калужский завод Volvo начал выпуск грузовых автомобилей Volvo FM нового поколения.

Фото: Hyundai