АВТОВАЗ возобновил производство внедорожников LADA Niva Legend

АВТОВАЗ сегодня после недельного перерыва возобновил выпуск внедорожников LADA Niva Legend, как в трехвердной, так и пятидверной версиях. Производство модели LADA Niva Travel также продолжается, однако сколько продлится такая программа сборки, будет зависеть от поставок соответствующих комплектующих, пишет паблик Avtograd news. По итогам 2021 года совокупные продажи семейства внедорожников LADA Niva составили 51242 автомобиля (+28%), в том числе 25827 Niva Legend (-11%) и 25415 Niva Travel (+28%).

Между тем, по данным паблика «Нетипичный АВТОВАЗ», с начала текущей недели сборочная линия автомобилей на платформе В0 (LADA Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero) перешла на односменный режим работы. Время вынужденного простоя завод оплатит автосборщикам в размере двух третей их средних зарплат.

По словам исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне, глобальный кризис поставок электронных компонентов, который во втором полугодии 2021 года затронул все автомобильные бренды в мире, сказался на ритмичности производства и сроках поставок новых автомобилей LADA в дилерскую сеть и клиентам. Ситуация с электронными компонентами начала постепенно выправляться в конце 2021 года, однако дефицит сохранится, по оценкам АВТОВАЗа, минимум до середины 2022 года.

Во сколько обходится содержание автомобиля LADA (и не только LADA) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ