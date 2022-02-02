Две трети продаваемых в России автомобилей – с «автоматом»

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2021 году в нашей стране было реализовано 1,02 млн новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией (АТ)*. Это на 11% выше уровня 2020 года.

Как отмечают эксперты агентства, на долю машин с АТ в минувшем году пришлось 66,5% от общего объема российского рынка. И это является максимальным показателем за всю его историю. Иными словами, две трети продаваемых в РФ автомобилей – с «автоматом».

Свыше половины (56%) реализованных легковых машин с АТ принадлежит пяти маркам. Первые две строчки тут занимают корейские Kia (195 тыс. шт.) и Hyundai (140 тыс. шт.), у которых продажи таких автомобилей в 2021 году выросли на 9% и 6% соответственно. На третьем месте в этом рейтинге находится Toyota (94 тыс. шт.; +9%), за которой следуют Skoda (73 тыс. шт.; +1%) и Volkswagen (72 тыс. шт.; -5%).

В модельном рейтинге самых популярных автомобилей с «автоматом» тоже лидируют «корейцы». Возглавляет его Kia Rio – реализация этой модели в версиях с АКП по итогам 2021 года составила 75 тыс. единиц. Далее располагается продукция Hyundai – кроссовер Creta (56 тыс. шт.) и седан Solaris (49 тыс. шт.). А замыкают ТОП-5 самых продаваемых новых автомобилей с АТ в России кроссовер Toyota RAV4 и лифтбек Volkswagen Polo (37 тыс. и 34 тыс. шт. соответственно).

Во сколько обходится содержание автомобиля с АТ (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

* К автоматической трансмиссии мы относим как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.

Фото: Kia