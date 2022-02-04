Ford представил «заряженную» версию внедорожника Bronco

Компания Ford представила «заряженный» вариант внедорожника Bronco – флагманское исполнение Raptor. Прием заказов на новинку в США будет открыт весной 2022 года, а в продаже внедорожник появится летом текущего года, пишет газета «Коммерсант». Стоимость «заряженного» внедорожника Bronco составляет от 685, тыс. долларов.

Новинка, созданная заводским гоночным подразделением Ford Performance, построена на базе 5-дверного варианта модели Bronco Wildtrack с опциональным пакетом Sasquatch. Автомобиль получил усиленный кузов, усиленное и частично переработанное шасси, которое позволило увеличить дорожный просвет и ход подвески, оснащенной амортизаторами Fox. Предусмотрены 17-дюймовые колеса с внедорожными покрышками BFGoodrich, усилены компоненты полного привода.

Для новинки доступен только 3,0-литровый бензиновый турбомотор EcoBoost V6 мощностью более 400 л.с., который сочетается с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Внедорожник также получил спортивную выхлопную систему с несколькими вариантами звучания.

Внешне Bronco Raptor отличается расширителями колесных арок, особой решеткой радиатора, оранжевыми ходовыми огнями, а также передними крыльями и капотом с дополнительными воздухозаборниками. В салоне появились яркие декоративные элементы, цифровая панель приборов получила новый режим Performance View, а руль оснащен датчиком отпечатка пальцев для доступа к персональным настройкам конкретного водителя.

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Фото: Ford